Haberler

Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, çevredeki ormanlar da görsel bir şölen sundu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı'nın çevresindeki orman da beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Öte yandan, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı Dodurga ilçesinde de kar manzaraları oluştu.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı