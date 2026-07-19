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Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 3 yaralı

Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 3 yaralı
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Esenler O-3 Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sebep olduğu zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bu sırada yolda ilerleyen otomobillere çarparak durabildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında O-3 Otoyolu Esenler Tuna Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, seyir halindeki başka araçlara çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI; HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 4 araç ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü Hayrullah G. ile motosiklette arkada bulunan yolcu Emir T. ve otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Serkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Hayrullah G. ile Serkan K. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emir T. ise Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan sürücülerden Serhat Ş.'nin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bilgisi edinildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, aynı yönde seyir halindeki 2 araca çarparak savrulduğu anlar yer alıyor. Bu sırada savrulan araçların başka araçlara çarptığı anlar da görüntülerde görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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