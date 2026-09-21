NYT'ye göre Trump'ın Husilere yönelik hava saldırısı kararını ertelediği öne sürüldü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı ABD'nin hava saldırıları düzenlemesi yönündeki talebiyle ilgili kararını ertelediği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Husilerin ilerleyişini durdurmak için ABD'den yeniden yardım istemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) Husilere yönelik hava saldırıları için hazırlık yapma talimatı verdi.

Yetkililer Trump'ın, Bin Selman ile görüşmesinden bir gün önce danışmanlarına Husilere yönelik saldırılara sıcak bakmadığını söylediğini ancak telefon görüşmesinin ardından tutumunu değiştirdiğini iddia etti.

Ancak yetkililer, Trump'ın pazar günü saldırı kararından geri adım attığını ve ABD'nin şu aşamada Husilere yönelik hava saldırısı düzenlemeyeceğine karar verdiğini ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamadan sonra Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA