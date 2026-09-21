Haberler

NYT'ye göre Trump'ın Husilere yönelik hava saldırısı kararını ertelediği öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yardım talebi sonrası Pentagon'a hava saldırısı hazırlığı talimatı verdi. Yetkililer, Trump'ın pazar günü kararından geri adım attığını ve ABD'nin şu aşamada saldırı düzenlemeyeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı ABD'nin hava saldırıları düzenlemesi yönündeki talebiyle ilgili kararını ertelediği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Husilerin ilerleyişini durdurmak için ABD'den yeniden yardım istemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) Husilere yönelik hava saldırıları için hazırlık yapma talimatı verdi.

Yetkililer Trump'ın, Bin Selman ile görüşmesinden bir gün önce danışmanlarına Husilere yönelik saldırılara sıcak bakmadığını söylediğini ancak telefon görüşmesinin ardından tutumunu değiştirdiğini iddia etti.

Ancak yetkililer, Trump'ın pazar günü saldırı kararından geri adım attığını ve ABD'nin şu aşamada Husilere yönelik hava saldırısı düzenlemeyeceğine karar verdiğini ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamadan sonra Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: Onlarca gözaltı var

New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı

Türk başbakan adayının seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor! Tera yöneticileri gözaltına alındı
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler