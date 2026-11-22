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Çin'in istihbarat teşkilatı olarak tanınan Devlet Güvenlik Bakanlığının (MSS) yetkililerinin ABD'de yaşanan Nvidia skandalından yıllar önce yapay zeka çipleri ve tedarik zincirlerini hedef aldığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin sektör yetkililerine dayandırdığı haberinde MSS'nin Çin'deki şirketlerin gelişmiş yapay zeka çiplerini edinmelerine yardımcı olmak ve bu sektör hakkında istihbarat toplamak amacıyla "en az iki yıldır gizli bir operasyon yürüttüğü" ileri sürüldü.

Haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2023'te Çin Komünist Partisi (ÇKP) bünyesinde ve mevcut bakanlıklardan daha üst bir konumda olacak şekilde "Merkezi Bilim ve Teknoloji Komisyonu" kurduğu ancak bu komisyonun bütçesi ve planlarının kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı.

MSS Bakanı Chen Yixin tarafından "doğrudan kendisine rapor veren" bir çalışma ekibi kurulduğu iddia edilen haberde bu gruba ABD tarafından Çin'e karşı uygulanan "ihracat kısıtlamalarını kapsayan ablukaya karşı çalışmalara destek olmaları" görevi verildi.

Grubun "Çin'in yükselişi için kritik gördüğü teknolojilere yönelik Batı kaynaklı engelleri aşmak" vizyonuyla hareket ettiği kaydedilen haberde, Çinli şirketlerin tedarik zincirleri hakkında istihbarat toplama, gelişmiş çiplerin tedarik edilmesi ve bu çiplerin Çin'e kaçak yollarla getirilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.

Haberde Chen'in, kendisinin yayımladığı bir yazıda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği "Claude Mythos" ve "GPT-5.5-Cyber" ??gibi bazı yapay zeka modellerini yeni siber güvenlik tehditlerine örnek olarak gösterdiği aktarıldı.

Chen'in, geçen yıl bir parti yayın organında kaleme aldığı bir yazıya atfedilen haberde, "Bazı ülkeler, kritik teknoloji alanlarında Çin'i boğmak için her yolu deniyor. Büyük güçler arasındaki teknoloji rekabeti, adeta bir yakın dövüş evresine girmiş durumda." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kişileri "kaynak" olarak kullanmak

NYT'ye konuşan danışmanlık firması Garnaut Global'in güvenlik uygulamaları direktörü Alex Joske, açıklamasında "Chen, hem parti yönetimine hem de kendi teşkilatına, kurumunun ABD ile yapay zeka rekabetini uzun vadeli ve en öncelikli mesele haline getirdiğinin sinyalini veriyor." dedi.

Çin'in yabancı yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi toplamak için zaman zaman paravan kuruluş ve araştırmacılardan yararlandığını belirten Joske, "Kişileri, (Devlet Güvenliği Bakanlığı için) çalıştıklarını doğrudan söylemeden birer 'kaynak' olarak kullanmakta da hiçbir sakınca görmezler." diye konuştu.

ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkilerine dair haberlerin ardından görevinden ayrılmış ve şirketin yönetim kurulu hakkında bağımsız soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA