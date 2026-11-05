NYT, Trump danışmanlarının seçim öncesi İsrail'e sığınma şakası yaptığını iddia etti

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New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, Kongre ara seçimleri öncesi yaptıkları videolu görüşmede seçimleri kaybetmeleri halinde " İsrail'e sığınma" şakası yaptığını iddia etti.

New York Times'ın haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Trump'ın, ara seçim stratejisini planlama görevini üstlenen danışmanı James Blair ve anketlerden sorumlu danışmanı Tony Fabrizio'nun aralarında bulunduğu danışmanlarıyla görüntülü görüşme yaptığını belirtti.

Kaynaklar, Blair'in, "En azından ( İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Bibi kazandı. O bizi korur." diye şaka yaptığını, Fabrizio'nun ise "Belki İsrail'e sığınma hakkı alabiliriz." şeklinde karşılık verdiğini iddia etti.

Seçim gecesi Trump ile konuşan bir kişi ise ABD Başkanı Trump'ın Demokratlar'ın kazandığını görmesinin ardından "İran'la savaşa girmeseydik ara seçimlerde ne olurdu?" diyerek durumu sorguladığını öne sürdü.

Öte yandan, Fabrizio'nun parti içinde yürüttüğü ankette 41 puanlık farkla ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in haziranda İran'la müzakere ettiği anlaşma teklifi desteklenirken, katılımcıların yüzde 67'si, bu anlaşmanın yakıt fiyatlarını düşüreceği görüşünü paylaştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti.

Kaynak: AA