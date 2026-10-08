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NYT: Suudi Arabistan'ın Husilere saldırılarında Pakistan'a ait savaş uçakları kullanılıyor

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Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pakistanlı yetkili, Suudi Arabistan'ın Husilere saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığını belirtti.

İsminin açıklanmamasını isteyen başka bir Pakistanlı yetkili ise Pakistan'ın rolünün, Yemen'de bir kara harekatı yürütmekten ziyade, hava desteğiyle Husilerin insansız hava aracı ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmeye odaklanmak olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD ordusu eski Pakistan Ateşesi David O. Smith, yaptığı açıklamada, gizli bilgilere erişiminin olmadığını ancak, analistler arasında şu anda Suudi Arabistan'da konuşlu 8 bin civarında Pakistan askeri olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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