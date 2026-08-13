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NYT: F-15E’yi İran İHA’larla tespit etti

NYT: F-15E’yi İran İHA’larla tespit etti
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The New York Times, İran’ın Nisan 2026’da düşürdüğü ABD’ye ait F-15E savaş uçağının hedeflenmesinde İHA’ların rol oynadığını yazdı. ABD’li yetkililere göre İHA’lar, uçağın konum, hız ve yön bilgilerini tespit edip bu verileri yerdeki hava savunma unsurlarına aktardı. Yöntemin, Rusya-Ukrayna savaşındaki taktiklerle bağlantılı olabileceği belirtilirken, pilotun düşürülme öncesinde “denizanası” adını verdiği bir İHA oluşumu gördüğü de aktarıldı.

(ANKARA) - ABD merkezli gazete The New York Times (NYT), İran'ın Nisan 2026'da düşürdüğü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle savaş uçağının hedeflenmesinde insansız hava araçlarının (İHA) rol oynadığını bildirdi. NYT'ye konuşan ABD'li üst düzey bir askeri yetkili, Pentagon'un incelemesine göre İran'ın İHA'larla F-15E'nin konum, hız ve yön bilgilerini tespit ederek yerdeki hava savunma unsurlarına aktardığını belirtti.

The New York Times'ın haberine göre, İran'ın F-15E Strike Eagle'ı düşürmesinde kullanılan yöntem, İHA'ların yalnızca saldırı amacıyla değil, istihbarat, gözetleme ve hedefleme amacıyla da kullanıldığını ortaya koydu. NYT'ye konuşan ABD'li üst düzey bir askeri yetkili, ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) tarafından gerçekleştirilen incelemede, İran'ın İHA'ları F-15E'ye doğrudan saldırmak yerine savaş uçağını havada takip etmek ve konumunu belirlemek amacıyla kullandığının değerlendirildiğini aktardı.

İHA'LARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER HAVA SAVUNMA UNSURLARINA AKTARILDI

İHA'ların F-15E'nin konum, hız ve yönüne ilişkin bilgileri tespit ettiği ve söz konusu verileri yerdeki İran hava savunma unsurlarına aktardığı belirtildi. Bu istihbaratın, İran'ın savaş uçağının konumunu belirlemesine ve F-15E'yi hedef alarak düşürmesine yardımcı olduğu değerlendirildi. Söz konusu yöntem, İHA'ların bir hava savunma ağı içerisinde ileri gözetleme ve hedef tespit unsuru olarak kullanılmasına işaret ediyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NDAN EDİNİLEN TAKTİKLER

Haberde, İran'ın kullandığı yöntemin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İHA'ların kullanımından elde edilen deneyim ve taktiklerle bağlantılı olabileceği belirtildi. İran'ın F-15E'yi düşürmesinde İHA'ların oluşturduğu ağın, savaş uçaklarının tespit edilmesi ve hava savunma sistemlerine hedefleme verisi sağlanması açısından önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

PİLOT, "DENİZANASI" BENZERİ İHA OLUŞUMU GÖRDÜ

F-15E'nin düşürülmesine ilişkin daha önce yayımlanan haberlerde de İran İHA'larının oluşturduğu sıra dışı bir oluşuma dikkat çekilmişti. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, F-15E'nin pilotu uçağın düşürülmesinden kısa süre önce birbirine bağlı şekilde hareket eden ve tek bir organizmayı andıran çok sayıda İran İHA'sı gördü. Pilot, söz konusu oluşumu "denizanası" olarak tanımladı.

ABD merkezli savunma ve askeri haber sitesi The War Zone ise bu oluşumun, büyük İHA'ların altında daha küçük İHA'ların bulunduğu ve birlikte hareket eden bir yapı şeklinde tarif edildiğini aktardı. Ancak bu oluşumun İran'ın gelişmiş bir İHA sürüsü teknolojisi olup olmadığı o dönemde kesin olarak doğrulanmamıştı.

NYT'nin haberinin ise İran İHA'larının en azından F-15E'nin tespit edilmesi ve hedefleme sürecinde aktif biçimde kullanıldığına ilişkin Pentagon değerlendirmesini ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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