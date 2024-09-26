Nusret-2024 Tatbikatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mayın Harbi Yetkinliği Vurgulandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece bölgesinde değil NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamındaki seçkin gözlemci günü etkinliği, İzmir Körfezi açıklarında gerçekleştirildi.

Leventler Foça Askeri Limanı'ndan açılan tatbikatın sancak gemisi TCG Sancaktar'da düzenlenen etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yanı sıra tatbikatta görev yapan yerli ve yabancı gemilerin komutanları ve gözlemciler katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın verdiği brifing sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçakla havadan mayın döküşü gerçekleştirildi. TCG Alanya'da bulunan Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile teşhis edilen mayınlar, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından etkisiz hale getirildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev yaptı.

Taktik Pençe Harekatı kapsamında ise bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bölgeye helikopterden iniş yaptı. Fünye yerleştirilmesi sonrası tekrar helikoptere alınan komandoların güvenli bölgeye geçişi sonrası mayın imha edildi.

Yerli ve milli mayın avlama gemileri

Gazetecilere açıklama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nda ilk kez Karadeniz ve Ege Denizi'nde olmak üzere aynı anda iki ayrı denizde mayın harbi tatbikatı icra edildiğine dikkati çekti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece bölgesinde değil NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil, yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını, dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahil ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'yla Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız."

Tatlıoğlu, tatbikata katılan yerli ve yabancı katılımcılar ile mayın avlama gemilerindeki personele, havadan mayın döküş harekatını icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve kara desteğini sağlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına teşekkür etti.

İki denizde mayın harekatı senaryosu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde 20 Eylül'de başlayan tatbikata Türkiye'den 13 gemi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi katılıyor.

Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timinin de görev aldığı tatbikata ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den gözlemciler iştirak ediyor.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etme amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) unsurları da tatbikatın Karadeniz Ereğli yaklaşma sularındaki bölümünde görev icra etti.

Tatbikat, 29 Eylül'de tamamlanacak.