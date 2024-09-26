Üye Girişi
Haberler

Nusret-2024 Tatbikatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mayın Harbi Yetkinliği Vurgulandı

Nusret-2024 Tatbikatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mayın Harbi Yetkinliği Vurgulandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret-2024 tatbikatında Türk Deniz Kuvvetleri'nin güçlü mayın filolarına sahip olduğunu ve Karadeniz'deki mayınların imhası için her türlü tedbir alındığını açıkladı. Tatbikatta yerli ve yabancı gemilerle birlikte mayın harbi senaryoları icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece bölgesinde değil NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamındaki seçkin gözlemci günü etkinliği, İzmir Körfezi açıklarında gerçekleştirildi.

Leventler Foça Askeri Limanı'ndan açılan tatbikatın sancak gemisi TCG Sancaktar'da düzenlenen etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yanı sıra tatbikatta görev yapan yerli ve yabancı gemilerin komutanları ve gözlemciler katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın verdiği brifing sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçakla havadan mayın döküşü gerçekleştirildi. TCG Alanya'da bulunan Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile teşhis edilen mayınlar, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından etkisiz hale getirildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev yaptı.

Taktik Pençe Harekatı kapsamında ise bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bölgeye helikopterden iniş yaptı. Fünye yerleştirilmesi sonrası tekrar helikoptere alınan komandoların güvenli bölgeye geçişi sonrası mayın imha edildi.

Yerli ve milli mayın avlama gemileri

Gazetecilere açıklama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nda ilk kez Karadeniz ve Ege Denizi'nde olmak üzere aynı anda iki ayrı denizde mayın harbi tatbikatı icra edildiğine dikkati çekti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin sadece bölgesinde değil NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil, yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını, dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahil ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'yla Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız."

Tatlıoğlu, tatbikata katılan yerli ve yabancı katılımcılar ile mayın avlama gemilerindeki personele, havadan mayın döküş harekatını icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve kara desteğini sağlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına teşekkür etti.

İki denizde mayın harekatı senaryosu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde 20 Eylül'de başlayan tatbikata Türkiye'den 13 gemi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi katılıyor.

Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timinin de görev aldığı tatbikata ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den gözlemciler iştirak ediyor.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etme amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) unsurları da tatbikatın Karadeniz Ereğli yaklaşma sularındaki bölümünde görev icra etti.

Tatbikat, 29 Eylül'de tamamlanacak.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Türk Deniz Kuvvetleri Ercüment Tatlıoğlu Karadeniz Politika Savunma Güncel Dünya

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });