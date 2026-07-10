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Nusaybin'de Ambulans Zincirleme Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Nusaybin'de Ambulans Zincirleme Kaza Yaptı: 3 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde ambulansa arkadan çarpan otomobil, ambulansın TIR'a çarpmasına neden oldu. Kazada 2 sağlık çalışanı ve 1 hasta yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde zincirleme kazaya karışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı ile 1 hasta yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki araç muayene istasyonu mevkisinde meydana geldi. Cizre'den Mardin'e hasta sevki yapan M.T. yönetimindeki 73 ABS 151 plakalı ambulansa, aynı yönde seyreden 33 BFP 046 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans da önünde ilerleyen 47 AH 335 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanları S.U. ile M.E.A. ve hasta H.Y. (36) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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