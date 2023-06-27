Nusaybin'de Yanlışlıkla Alınan Çantadan 350 Bin Liralık Ziynet Eşyası Polise Teslim Edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yanlışlıkla alınan çantadan çıkan 350 bin lira değerindeki ziynet eşyası polise teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Mardin'e minibüsle gelen 2 yolcunun çantası karıştı. Yolculardan birinin durumu fark etmesi üzerine polise başvurarak, çantada bulunan 350 bin lira değerinde ziynet eşyasını teslim etti. Polis, çantayı ve içerisindeki ziynet eşyalarını sahibine verdi. Çanta sahibi, çantayı teslim eden yolcu ile polise teşekkür etti.