Mardin'de istinat duvarına çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir yakıt tankeri, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tankerinin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri, Yeniköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur