Haberler

Nusaybin'de Uyuşturucuyla Mücadele Denetimleri Devam Ediyor

Güncel Haberler

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucuyla mücadele için denetimler sürdürülüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçenin ana güzergahlarında araçlar, kafeler, kahvehaneler, parklar ve umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayabaşı Hisarcık Nusaybin Güncel Haberler

title