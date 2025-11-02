Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 691,90 gram eroin, 7 gram esrar ve silahlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 691,90 gram eroin, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 avro ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel