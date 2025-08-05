Nusaybin'de TIR Kazası: Mustafa Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de TIR Kazası: Mustafa Çiftçi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kontrolünü kaybeden TIR devrilip alev alarak Mustafa Çiftçi'nin ölümüne neden oldu. Çiftçi, Şırnak'ta defnedildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilip alev alan TIR'ında yaşamını yitiren Mustafa Çiftçi (50), memleketi Şırnak'ta defnedildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çiftçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası belirlenemeyen TIR, devrilip, motor kısmından alev aldı. Çiftçi, yanan TIR'da mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da yapılan incelemede, Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Çiftçi'nin cenazesi, öğle saatlerinde Şırnak merkez Balveren beldesine götürülerek toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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