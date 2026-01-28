Haberler

Nusaybin'de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen TIR kazasında iki sürücü yaralandı. Kaza, Nusaybin-Cizre kara yolunun 50'nci kilometresinde iki TIR'ın çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin- Cizre kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı. Kazada araçlardan biri tarlaya savrulurken, çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin şoför kabini koptu. Her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
