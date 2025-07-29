Nusaybin'de Tek Başına yaşayan Genç Adam Evinde Ölü Bulundu

Nusaybin'de Tek Başına yaşayan Genç Adam Evinde Ölü Bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 27 yaşındaki Yusuf Akıncı evinde ölü bulundu. Komşuları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi hastaneye Sevk edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, tek başına yaşayan Yusuf Akıncı (27), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Yusuf Akıncı'dan haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapı açıldıktan sonra Akıncı'nın yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yapılan kontrolde Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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