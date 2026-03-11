Haberler

Nusaybin'de Sopalı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan sopalı kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 kişinin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra, Sakarya Caddesi Bankalar mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri elindeki sopayla diğerini kovaladı. Kovalanan kişi başına aldığı sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

