Nusaybin'de Sağanak ve Dolu Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı evlerin bahçe ve bodrum katlarını su bastı. Ulaşıma kapanan yollar tekrar açıldı, ancak bölgede olumsuz yaşam koşulları devam ediyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bahçe ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Uluslararası İpekyolu Nezirhan mevkisinde yolu basan sel suları nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açılırken, trafik ekipleri araç geçişlerini kontrollü sağladı.

8 Mart Mahallesi Sinem Sokak'ta bir sitenin bahçesi ve bodrum katlarını su bastı. Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta ise biriken yağmur suları nedeniyle sokak göle dönerken, evlerin bahçeleri suyla doldu. Yolbilen Mahallesi'nde de bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

