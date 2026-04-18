Nusaybin'de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Bir kişi ve çocuğun yağmur sularıyla dolu çukura düşmesi dikkat çekti. Ekipler su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalar başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında Devrim Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında kaldırımda yürüyen bir kişi ile arkasından gelen çocuk, yağmur sularıyla dolan çukuru fark etmeyerek içine düştü. Kendi imkanlarıyla çukurdan çıkan kişi ve çocuğun o anları, çevredekilerden tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin bulunduğu yollardan geçmeye çalışan ve arızalanan bazı otomobiller itilerek çıkarıldı.

Devrim Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir evin zemin katını da su bastı. Yağışın ardından ekipler, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
500

Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var