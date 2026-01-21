Nusaybin'de Gerginlik… Oturma Eylemi Yapmak İsteyen Gruba Polisten Müdahale, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılımıyla, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından bir grup, Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis, grubun parka girişine izin vermedi. Grubun parka girmekte ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti.

Müdahale sonucunda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.