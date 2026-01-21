Haberler

Nusaybin'de Gerginlik… Oturma Eylemi Yapmak İsteyen Gruba Polisten Müdahale, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve aralarında gazetecilerin de olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılımıyla, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından bir grup, Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis, grubun parka girişine izin vermedi. Grubun parka girmekte ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti.

Müdahale sonucunda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

Aralarında geçen diyaloğa beğeni yağıyor
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı