Nusaybin'de Gerginlik… Oturma Eylemi Yapmak İsteyen Gruba Polisten Müdahale, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve aralarında gazetecilerin de olduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN
(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılımıyla, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün ardından bir grup, Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis, grubun parka girişine izin vermedi. Grubun parka girmekte ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti.
Müdahale sonucunda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.