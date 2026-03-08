Haberler

Nusaybin'de PKK'nın 39 yıl önce katlettiği 6'sı çocuk 8 kişi anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk, 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Soner Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Kenan Dallı, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP Nusaybin İlçe Başkanı Ahmet Badur, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Haber-Kamera: AHmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı