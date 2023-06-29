Nusaybin'de Park Halindeki 4 Otomobil Yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki 4 otomobil, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda bir ev de zarar gördü. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park halindeki 4 otomobil, yandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Nusaybin ilçesinin kırsal Büyükkardeş mahallesinde dün gece park halindeki V.A.'ya ait 34 GHT 341 ve Ş.Y.'ye ait 38 KH 697 plakalı otomobiller yanmaya başladı. Alevler, Ş.Y.'ye ait 41 AET 699 ve Y.Y.,'ye ait yabancı plakalı otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen otomobiller, kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin bulunduğu yerin yanındaki bir ev de yangında zarar gördü.Araç sahipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını ileri sürerken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.