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Nusaybin'de otomobil önce park halindeki araca sonra çocuğa çarptı, o anlar kamerada

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Nusaybin'de otomobil önce park halindeki araca sonra çocuğa çarptı, o anlar kamerada
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde otomobil, önce yol kenarında park halindeki hafif ticari araca ardından araçtan inen çocuğa çarptı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobil, önce hafif ticari araca ardından araçtan inen çocuğa çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NE 6945 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca, ardından araçtan inen çocuğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün yolun sol tarafına yanaşarak park ettiği, bir süre sonra karşı yönden gelen otomobilin araca çarptığı ve bir çocuğun yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardım için kaza yerine koştuğu anlar da görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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