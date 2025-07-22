Nusaybin'de Müstakil Evde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Nusaybin'de Müstakil Evde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti

52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan olay Orkun Kökçü sözleri

Mourinho'dan olay Orkun sözleri: Artık...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.