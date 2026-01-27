Haberler

Nusaybin'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Barış Parkı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosikletin çarpışması sonucu, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
