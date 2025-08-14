Nusaybin'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
