Mardin-Kopan elektrik teli, üzerine düştüğü kişinin montunu yaktı; o anlar kamerada

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokaktan geçenlerin üzerine düştü. Bir kişinin montunun yandığı, peş peşe düşen kıvılcımların düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden 4 kişiden 3'ünün üzerine kopan elektrik teli düştü. Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Görüntü: Ahmet AKKUŞ /MARDİN