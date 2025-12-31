Haberler

Mardin-Kopan elektrik teli, üzerine düştüğü kişinin montunu yaktı; o anlar kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokaktan geçen aile üyelerinin üzerine düştü. Olayda bir kişinin montu yanarken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokaktan geçenlerin üzerine düştü. Bir kişinin montunun yandığı, peş peşe düşen kıvılcımların düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden 4 kişiden 3'ünün üzerine kopan elektrik teli düştü. Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Görüntü: Ahmet AKKUŞ /MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
