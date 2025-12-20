Haberler

Nusaybin'de Kıraathanede Tavandan Sıva Parçaları Düştü: 2 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'ta meydana geldi. Eski yapı olduğu belirtilen kıraathanenin tavanındaki sıva parçaları içeride masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
