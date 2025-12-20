Kıraathanede tavandan kopan sıva parçaları müşterilerin üzerine düştü: 2 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'ta meydana geldi. Eski yapı olduğu belirtilen kıraathanenin tavanındaki sıva parçaları içeride masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.