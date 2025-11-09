Haberler

Nusaybin'de Kavga: Araçla Çarpma Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, kavgaya karışanlardan birinin otomobiliyle çarptığı K.A. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çağ Çağ Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan birinin otomobil ile çarptığı K.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

K.A, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
