Mardin'de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira ve ablası Süheyla Özdaş'ın cinayetinin şüphelisi saklandığı adreste operasyonla yakalandı. Şahsın, Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde Sümeyye Khaled Abira (41) ve Süheyla Özdaş (44) silahla vurularak öldürüldü.
  • Cinayet şüphelisi M.B. (59), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
  • M.B., Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı kişi olarak belirlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisi M.B. (59), düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞLER SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, ülkelerinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP, OPERASYONLA YAKALADI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. M.B., ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
