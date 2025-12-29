Mardin'de zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak araçlar hasar gördü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel