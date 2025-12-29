Mardin'de zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.