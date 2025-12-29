Haberler

Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kalınlığın yer yer 10 santimetreye ulaştığı etkili bir şekilde sürüyor. Belediyeler, ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin Belediyesi ekiplerince ilçede ulaşımın aksamaması için yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
