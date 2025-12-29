Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin Belediyesi ekiplerince ilçede ulaşımın aksamaması için yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.