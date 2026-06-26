Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde yılan gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık