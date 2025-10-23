Haberler

Nusaybin'de Gazze Yararı İçin Kermes Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Emire Gözü Ortaokulu'nda, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla kermes düzenlendi. Öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Emire Gözü Ortaokulu'nda Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen ve buradan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından evlerde hazırlanan pasta, börek ve çeşitli yiyecekler açılan stantlardan satışa sunuldu.

Okulda görevli Türkçe öğretmeni Döndü Avcı, yaptığı açıklamada, kermesin, sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve duyguların paylaşımı olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte Gazze için kermes düzenlediklerini işaret eden Avcı, "Öğrencilerimiz bu konuda hassas, sağlam ve duyarlı davrandılar. Biz de elimizden geleni yaptık. İnşallah amacımıza ulaşırız. Yollarımız ulaşmasa da gönüllerimiz Gazze'ye sevgi ve dualarımızla ulaşıyor." dedi.

Programa, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.