Nusaybin'de Gazze Yararı İçin Kermes Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Emire Gözü Ortaokulu'nda Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen ve buradan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından evlerde hazırlanan pasta, börek ve çeşitli yiyecekler açılan stantlardan satışa sunuldu.

Okulda görevli Türkçe öğretmeni Döndü Avcı, yaptığı açıklamada, kermesin, sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve duyguların paylaşımı olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte Gazze için kermes düzenlediklerini işaret eden Avcı, "Öğrencilerimiz bu konuda hassas, sağlam ve duyarlı davrandılar. Biz de elimizden geleni yaptık. İnşallah amacımıza ulaşırız. Yollarımız ulaşmasa da gönüllerimiz Gazze'ye sevgi ve dualarımızla ulaşıyor." dedi.

Programa, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.