Nusaybin'de çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş için tören düzenlenecek

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) şehit oldu. Gündüz'ün acı haberi, Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.