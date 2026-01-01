Haberler

Polisin battaniyeli müdahalesiyle kayan TIR, yol kenarına çekildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak yolu kapatan TIR, trafik polisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan TIR, yolu trafiğe kapattı. Bölgede görevli trafik polisi, elindeki battaniyeyi TIR'ın lastiklerinin altına sererek aracın yola tutunmasını sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasındaki uluslararası İpekyolu'nda, kırsal Çığır ile Katran mahalleleri mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin açılması için çalışma yapan trafik polisi, TIR'ın tekerleklerinin altına battaniye sererek aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayan polis memuru, TIR'ın kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayarak aracı yolun sağına çektirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

