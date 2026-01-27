Mardin'de seyir halindeki boş TIR alev alev yandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki boş TIR, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Turgutlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cizre istikametinden Nusaybin yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AHH 076 plakalı boş TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına savrulurken kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,