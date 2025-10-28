Haberler

Nusaybin'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilay, 'Bağımlılık köleliktir' temasıyla seminer düzenleyerek bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti. Uzmanlar, sağlıklı nesillerin önemine ve toplumsal farkındalığın arttırılmasına vurgu yaptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda, "Bağımlılık köleliktir" temasıyla düzenlenen seminerde Yeşilay'ın tanıtım videosu izlendi.

Seminerin açılışında konuşan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, Yeşilay'ın tarihçesinden söz ederek, 1920 yılında kurulan Yeşilay'ın sağlık, aile ve gençlik değerlerini korumayı amaçladığını ve bir asırdan uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Yeşilay İlçe Temsilcisi Abdulgafur Kavak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, sağlıklı nesillerin güçlü yarınların teminatı olduğunu belirtti.

Kavak, "Hep birlikte bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir toplum için el ele verelim." dedi.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhullah Öz de bağımlılığın insanın iradesini zayıflattığını belirterek, bağlılık ve bağımlılığın farklı kavramlar olduğunu vurguladı.

Öz, "Bağlılık, insanın aklıyla, iradesiyle ve kalbiyle düşünerek, tartarak, biçerek benimsediği şeydir, bağımlılık ise tamamıyla nefsi dürtülerin, ihtirasların neticesinde hasıl olan bir idrake tabi olmaktır. Toplumların ahlaklı nesillere ihtiyacı vardır. Ahlaklı bireyleri yetiştirmeyi devlet politikası haline getirmeliyiz." dedi.

Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlisi Sultan Solmaz sunum yaptı.

Solmaz, bağımlılıkla mücadelede YEDAM'ın önemine dikkati çekerek merkezin sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kaymakam Evren Çakır, Doç. Dr. Ruhullah Öz'e plaket takdim etti.

Seminere, MHP Nusaybin İlçe Başkanı Ahmet Badur, HÜDA PAR Nusaybin İlçe Başkanı Turan İş, Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
