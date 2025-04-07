Nusaybin'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Yüksek Miktarda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Nisan'da 53 personelle ilçede belirlenen 5 noktada yapılan denetimlerde 3 bin 550 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı.

Araçlarda ve kişilerin üstünde yapılan aramalarda, 5,95 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca fişeği, 2 kesici delici alet, 320 paket gümrük kaçağı sigara, 254 elektronik sigara ve 100 termal sigara kiti ele geçirildi.

Denetlenen 1302 araçtan 2'si trafikten men edildi, 70 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.