Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'nun eşinin cenazesi İncesu'da defnedildi

Eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun vefat eden eşi Nurten Çakmakoğlu'nun cenazesi, Kayseri'nin İncesu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çakmakoğlu için İncesu Merkez Karamustafa Paşa Cami'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Nurten Çakmakoğlu'nun naaşı, İncesu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Çakmakoğlu ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu da 2024 yılında hayatını kaybetmişti.