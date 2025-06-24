Nürnberg yakınlarında büyük orman yangını kontrol altına alındı
Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında 2 itfaiyeci hafif yaralanırken, bölgede yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan ve 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.
Roth bölgesi itfaiyesince yapılan açıklamada, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangınında 2 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı, birine olay yerinde müdahale edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangın sırasında bölgede yaşayanların bir kısmının tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı ifade edildi.