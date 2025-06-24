Nürnberg yakınlarında büyük orman yangını kontrol altına alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında 2 itfaiyeci hafif yaralanırken, bölgede yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarında çıkan ve 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı.

Roth bölgesi itfaiyesince yapılan açıklamada, 400 acil müdahale personeli ve helikopterlerin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 8 bin metrekare alanı etkileyen orman yangınında 2 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı, birine olay yerinde müdahale edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangın sırasında bölgede yaşayanların bir kısmının tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.