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Nürnberg Havalimanı Eurofighter eşliğindeki uçak inişiyle kapatıldığı bildirildi

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Almanya'da Nürnberg Havalimanı, Eurofighter savaş uçaklarının eşlik ettiği bir uçağın güvenli inişi sonrası acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Olayın nedeni henüz netleşmezken, havalimanında dün gece de dron şüphesiyle uçuş trafiği aksadı.

Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Eurofighter savaş uçaklarının eşlik ettiği, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen bir uçak, Nürnberg Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Kapalı kalacağı belirtilen havalimanındaki olayın nedeni ve hava acil durumunun ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.

Havalimanında gece de dron şüphesi yaşandı

Nürnberg Havalimanı'nda dün gece de bir insansız hava aracı (İHA) görülmesi nedeniyle uçuş trafiği aksadı.

Polis, saat 02.00 ile 04.00 arasında üç pilotun birbirinden bağımsız olarak bir cisim gördüklerini bildirdi.

Dron olabileceği değerlendirilen cismin bulunması için başlatılan arama çalışmasına bir polis helikopteri de katıldı.

Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Kaynak: AA
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