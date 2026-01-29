Haberler

Nurdağı ve İslahiye'de 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Vali Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın ikinci bölümünde protokol üyeleri İslahiye ilçesine geçerek, Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıda, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

Her iki ilçede gerçekleştirilen toplantılarda, 6 Şubat depremleri sürecinde ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerileri dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
