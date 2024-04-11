Nurdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanı, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, bayram günü görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Alsancak ve Yıldırır, görevleri başındaki jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaştı.

Güvenlik güçlerine konuşan Alsancak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, görevi başındaki polislerimize sağlık sıhhat ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Bu arada Kaymakamı Alsancak, makamında kendisini ziyaret eden Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kökağaç ve beraberindeki personellerin Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü nü kutladı.

Polislerle bayramlaşan Alsancak, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile devletimizin bölünmez bütünlüğünü korumayı amaçlayan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.