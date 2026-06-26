Nurdağı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38,25 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 38,25 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek