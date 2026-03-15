Haberler

Nurdağı'nda Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bariyere çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücü Bünyamin A. (28) yaşamını yitirdi. Kazada, M.Ü.A. (18) ile G.K. (17) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı gişelerinde meydana geldi. Bünyamin A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 KY 4358 plakalı otomobil, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada bariyer otomobile saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Bünyamin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.Ü.A. ile G.K. ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin A.'nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

