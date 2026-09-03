Haberler

Nurdağı'nda Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.D. (19) idaresindeki 06 FZY 604 plakalı motosiklet Cumhuriyet Caddesi girişinde S.A. (62) yönetimindeki 34 PT 0742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü F.D. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı

Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! Hepsi tek tek kapanacak
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden 'ırkçı saldırı' iddiası

Belçika'da polis kurşunuyla hayattan koparılan Türk babaya acı veda
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veriyordu! Acı haber geldi