Nurdağı'nda Kimyasal Madde Yüklü TIR Devrildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kimyasal madde yüklü bir TIR devrildi ve şoför yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü Osman B. (54) yaralandı.
Kaza, Nurdağı- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kimyasal madde yüklü TIR, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri sürücü Osman B.'nin yaralandığını belirledi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İncelemenin ardından TIR, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.