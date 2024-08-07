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Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi

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Gaziantep'te ailesiyle pikniğe giden Hamit Çelik, serinlemek için sulama göletine giren kızının çırpındığını görünce suya atladı. Kısa süre sonra gözden kaybolan baba ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama göletinde boğulan Hamit Çelik (38) ile kızı Gönül Çelik (14), yan yana toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hamit Çelik, eşi ve 3 çocuğuyla piknik yapmak için motosikletiyle Balıkalan Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Aile piknik yaparken Gönül Çelik, sıcak havadan bunalıp, gölete girdi. Hamit Çelik, bir süre sonra suda çırpındığını gördüğü kızını kurtarmak için gölete girdi. Kısa süre sonra baba ile kızı, gözden kayboldu. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile kızın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Otopsi sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Hamit Çelik ile kızı Gönül Çelik, Şatırhöyük Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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